جلبت الاستخبارات التركية مسؤول تنظيم كولن الإرهابي في ماليزيا عارف كوميش، وساقته للمثول أمام القضاء التركي، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وحسب مصادر أمنية، نجحت الاستخبارات التركية في القبض على القيادي الخطير في التنظيم الإرهابي خلال عملية أمنية في الخارج، وأكدت المصادر ذاتها أن الاستخبارات جلبت الإرهابي المذكور إلى تركيا، الجمعة.

ويواجه عارف كوميش، الذي تقلد مناصب عدة في تنظيم كولن الإرهابي، خلال الفترات الماضية، تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع تنظيم "فتح الله كولن" الإرهابي، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم مدن البلاد، وتوجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان، ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن. ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.