قال عضو مجلس المصدرين الأتراك أحمد تونجاي ساغون إن الصادرات التركية من المنتجات البحرية بلغت مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية.

وأضاف "ساغون"، في بيان صادر عنه الجمعة، أن أسماك السلمون المرقط والدنيس والليفريك جاءت على رأس الصادرات البحرية التركية إلى أوروبا.

وأوضح أن موسم الصيد سينطلق مجددا ليلة السبت/الأحد المقبلة بعد فترة توقف، وأن منع الصيد خ لال الفترة المذكورة مفيد جدا من أجل تكاثر الأسماك وحمايتها.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الصادرات خلال 2018، بنسبة 12.5 بالمائة، وبلوغها 958 مليون دولار، مقارنة مع 2017.

وأردف: "الدول الأكثر استيرادا للمنتجات البحرية التركية، هي هولندا، وإيطاليا، وروسيا، وألمانيا، واليابان، واليونان، إضافةً إلى بريطانيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، والصين".

وأضاف أن هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 5 بالمائة، خلال 12 شهرا الأخيرة، وأن قيمتها ستتجاوز مليار دولار، مع نهاية العام الحالي.

كا لفت رئيس اتحاد مصدري المنتجات البحرية والحيوانية في إسطنبول، إلى أن تركيا تحتل المركز الـ 45 عالميا، في لائحة مصد ري المنتجات البحرية.

وأفاد بأن استهلاك الأتراك من السمك يتراوح بين 6-8 كلغ للفرد الواحد سنويا، وأنه يبلغ في اليابان 75 كلغ، وفي الولايات المتحدة 28 كلغ، وفي أوروبا 24 كلغ.