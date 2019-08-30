سياسة
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صادرات تركيا من المنتجات البحرية خلال 8 أشهر تصل مليار دولار
بلغت الصادرات التركية من المنتجات البحرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية مليار دولار. وجاءت أسماك السلمون المرقط والدنيس والليفريك على رأس الصادرات البحرية التركية إلى أوروبا وفق بيان عضو مجلس المصدرين الأتراك أحمد تونجاي ساغون.
صادرات تركيا من المنتجات البحرية خلال 8 أشهر تصل مليار دولار
جاءت أسماك السلمون المرقط والدنيس والليفريك على رأس الصادرات البحرية التركية إلى أوروبا  / AA Archive
30 أغسطس 2019

قال عضو مجلس المصدرين الأتراك أحمد تونجاي ساغون إن الصادرات التركية من المنتجات البحرية بلغت مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية.

وأضاف "ساغون"، في بيان صادر عنه الجمعة، أن أسماك السلمون المرقط والدنيس والليفريك جاءت على رأس الصادرات البحرية التركية إلى أوروبا.

وأوضح أن موسم الصيد سينطلق مجددا ليلة السبت/الأحد المقبلة بعد فترة توقف، وأن منع الصيد خ لال الفترة المذكورة مفيد جدا من أجل تكاثر الأسماك وحمايتها.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الصادرات خلال 2018، بنسبة 12.5 بالمائة، وبلوغها 958 مليون دولار، مقارنة مع 2017.

وأردف: "الدول الأكثر استيرادا للمنتجات البحرية التركية، هي هولندا، وإيطاليا، وروسيا، وألمانيا، واليابان، واليونان، إضافةً إلى بريطانيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، والصين".

وأضاف أن هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 5 بالمائة، خلال 12 شهرا الأخيرة، وأن قيمتها ستتجاوز مليار دولار، مع نهاية العام الحالي.

كا لفت رئيس اتحاد مصدري المنتجات البحرية والحيوانية في إسطنبول، إلى أن تركيا تحتل المركز الـ 45 عالميا، في لائحة مصد ري المنتجات البحرية.

وأفاد بأن استهلاك الأتراك من السمك يتراوح بين 6-8 كلغ للفرد الواحد سنويا، وأنه يبلغ في اليابان 75 كلغ، وفي الولايات المتحدة 28 كلغ، وفي أوروبا 24 كلغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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