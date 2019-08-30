سياسة
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أردوغان: الوضع في إدلب ليس على النحو الذي نرغب فيه
قال الرئيس التركي الجمعة، إن التطورات في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي سوريا "ليست على النحو الذي نرغب فيه"، مشيراً إلى أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي "خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، لبحث التطورات في سوريا مجدداً".
أردوغان: الوضع في إدلب ليس على النحو الذي نرغب فيه
أردوغان سيلتقي الرئيس الأمريكيّ خلال اجتماعات الجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة في سبتمبر/أيلول المقبل / AA
30 أغسطس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن التطورات في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمالي سوريا "ليست على النحو الذي نرغب فيه".

وأضاف أردوغان "نقطتا المراقبة التركيتان التاسعة والعاشرة في إدلب تعرّضتا لبعض التحرشات، وبعد لقائنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغنا التحذيرات اللازمة في هذا الصدد".

وتابع "سنلتقي الرئيس الأمريكيّ دونالد ترمب خلال اجتماعات الجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وسنبحث مجدداً التطورات في سوريا".

وأردف "بشأن منطقة آمنة شمالي سوريا بعمق 20 ميلاً، طلب الجانب الأمريكيّ عمقاً أقل، وتوافقنا على هذا، وإن مؤقتاً".

وفي شأن آخر قال أردوغان "سنبحث عن بدائل إذا واصلت الولايات المتَّحدة موقفها الحالي بخصوص مقاتلات F-35".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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