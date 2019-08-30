سياسة
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تركيا تحتفل بالذكرى 97 لعيد النصر
تحيي تركيا الجمعة، احتفالات الذكرى 97 لـ"عيد النصر والقوات المسلحة"، بدأت بزيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك وسط أنقرة، أجراها وفد رسمي يتقدمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
تركيا تحتفل بالذكرى 97 لعيد النصر
وضع أردوغان إكليلاً من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك وسط أنقرة / AA
30 أغسطس 2019

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة صباح الجمعة، الاحتفالات بالذكرى 97 للانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس/آب 1922.

وبدأت فاعليات "عيد النصر والقوات المسلَّحة" بزيارة لضريح مؤسِّس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك وسط أنقرة، أجراها وفد رسميّ يتقدمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وضم الوفد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ونائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول يشار غولر، ورئيس حزب الحركة القوميَّة دولت بهجلي، وزعيمة حزب إيي مرال أقشنر، وعدداً من المسؤولين وقادة الجيوش.

ووضع أردوغان إكليلاً من الزهور على الضريح، وبعد الوقوف دقيقة صمت عُزف النشيد الوطني.

وكتب أردوغان في سجل الزيارات "أتاتورك العزيز، نحن فخورون اليوم بالوصول إلى الذكرى 97 للنصر العظيم. نحيِّي بامتنانٍ ذكرى جنابكم وجميع قادتنا وضباطنا وجنودنا، وكل فرد من أمتنا من الذين ساهموا في هذا الانتصار الذي يُعتبر إحدى الحلقات الذهبية في تاريخنا".

وأضاف مدوّناً "نحن مصممون على حماية الجمهورية التي تنهض على تضحيات شهدائنا، والتي هي أمانتك التي عهدت بها إلينا بأغلى الأثمان وهي أرواحنا، وإن كفاحنا المستمرّ ضدّ التهديدات التي تستهدف بقاءنا الوطني في الداخل والخارج دليل على تصميمنا هذا، ولن تتمكن أي قوة من منع تركيا من الوصول إلى أهدافها في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية عام 2023".

ويُعَدّ عيد النصر، الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام، عيداً وطنيّاً في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية، وتقام بهذه المناسبة أنشطة وفاعليات مختلفة في الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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