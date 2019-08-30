أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تحييد 676 إرهابيّاً شماليّ العراق منذ بداية العام الجاري، 102 منهم في إطار "عملية المخلب".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أقار خلال حفل بالعاصمة أنقرة الخميس، بمناسبة منح ترقيات لضباط أتراك، في حضور قادة الجيش التركي.

وقال أقار إنه "حُيّد 676 إرهابيّاً منذ بداية العام الجاري شمالي العراق، 64 منهم في عملية المخلب-1 و16 في عملية المخلب-2، أما عملية المخلب-3 فحُيّد فيها 22 إرهابياً إلى الآن".

وأضاف "نؤكّد حقّنا في الدفاع عن النفس حال وقوع أي اعتداء على جنودنا ونقاط مراقبتنا في إدلب" شماليّ سوريا.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم YPG/PYD الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين حين وآخر، تستهدف المدنيين وعناصر الأمن والجيش.