سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: عيد النصر رمز لتحرير الأرض وتأسيس الجمهورية
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن عيد النصر الذي تحتفل به تركيا وشمال قبرص في 30 أغسطس/آب يُعَدّ رمزاً لتحرير الأرض وتأسيس الجمهورية، مؤكّداً أن تركيا تواصل السير على درب الانتصارات كدولة تمتلك اقتصاداً ضمن أقوى 20 اقتصاداً حول العالم.
جاوش أوغلو: عيد النصر رمز لتحرير الأرض وتأسيس الجمهورية
أضاف جاوش أوغلو أن ذكرى النصر في 30 أغسطس 1922رسخت هذه الأرض وطناً أبدياً للأتراك / AA
30 أغسطس 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن عيد النصر الذي تحتفل به تركيا وشمال قبرص الجمعة المصادف لـ30 أغسطس/ آب، يُعَدّ رمزاً لتحرير الأرض وتأسيس الجمهورية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل استقبال أقامته السفارة التركية بالعاصمة النرويجية أوسلو مساء الخميس، بمناسبة الذكرى 97 لعيد النصر والقوات المسلحة التركية.

وأضاف جاوش أوغلو أن الأجداد فتحوا أبواب منطقة الأناضول في 26 أغسطس/آب 1071، وأن ذكرى النصر في 30 أغسطس/آب 1922 رسخت هذه الأرض وطناً أبدياً للأتراك.

وأعرب عن سعادته بمشاركة أفراد الهيئات الدبلوماسية في العاصمة النرويجية باحتفال يوم النصر.

وأشار إلى أن تركيا تواصل السير على درب الانتصارات بعد النصر الكبير، كدولة تمتلك اقتصاداً ضمن أقوى 20 اقتصاداً حول العالَم.

و"عيد النصر والقوات المسلَّحة" يوم وطني في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية، تُحيِي فيه الدولتان ذكرى الانتصارات التي أحرزها الجيش التركي بقيادة مؤسِّس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك على قوات الحلفاء في 30 أغسطس 1922.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us