قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن عيد النصر الذي تحتفل به تركيا وشمال قبرص الجمعة المصادف لـ30 أغسطس/ آب، يُعَدّ رمزاً لتحرير الأرض وتأسيس الجمهورية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل استقبال أقامته السفارة التركية بالعاصمة النرويجية أوسلو مساء الخميس، بمناسبة الذكرى 97 لعيد النصر والقوات المسلحة التركية.

وأضاف جاوش أوغلو أن الأجداد فتحوا أبواب منطقة الأناضول في 26 أغسطس/آب 1071، وأن ذكرى النصر في 30 أغسطس/آب 1922 رسخت هذه الأرض وطناً أبدياً للأتراك.

وأعرب عن سعادته بمشاركة أفراد الهيئات الدبلوماسية في العاصمة النرويجية باحتفال يوم النصر.

وأشار إلى أن تركيا تواصل السير على درب الانتصارات بعد النصر الكبير، كدولة تمتلك اقتصاداً ضمن أقوى 20 اقتصاداً حول العالَم.

و"عيد النصر والقوات المسلَّحة" يوم وطني في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية، تُحيِي فيه الدولتان ذكرى الانتصارات التي أحرزها الجيش التركي بقيادة مؤسِّس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك على قوات الحلفاء في 30 أغسطس 1922.