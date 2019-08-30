سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: مصمّمون على دحر المكايد شمالي سوريا والعراق وشرقي المتوسط
شدّد الرئيس التركي بمناسبة الذكرى 97 لعيد النصر، على أن بلاده لن تسمح أبداً بالاستيلاء على حقوق شعبها والقبارصة الأتراك، مؤكّداً أنها مصممة على دحر المكايد التي تُحاك ضدها شمالي سوريا والعراق وشرقي حوض المتوسط.
أردوغان: مصمّمون على دحر المكايد شمالي سوريا والعراق وشرقي المتوسط
الرئيس التركي يؤكّد أن بلاده لن تسمح أبداً بالاستيلاء على حقوق شعبها والقبارصة الأتراك / AA
30 أغسطس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إن بلاده مصممة على دحر المكايد التي تُحاك ضدّها شمالي سوريا والعراق وشرقي حوض المتوسط.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان بمناسبة الذكرى 97 لعيد النصر الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام.

وشدّد أردوغان أن تركيا لن تسمح أبداً بالاستيلاء على حقوق شعبها والقبارصة الأتراك.

وقال إن حكومته ستواصل كفاحها مستلهمة عزيمتها من النصر العظيم من أجل المضيّ قُدُماً بتركيا إلى مستقبل أكثر إشراقاً ورفاهية.

وأكَّد أردوغان أن الشعب التركي على استعداد لإظهار نفس التضحيات والشجاعة من أجل وطنه الذي يعتزّ به من أجل استقلاله ومستقبله.

وأضاف أن "نضال القوات المسلَّحة التركية للدفاع عن وحدة تركيا داخل وخارج حدودها، هو أوضح دليل على ذلك".

وأشار أردوغان إلى أن نصر 30 أغسطس/آب حلقة من حلقات السلسلة الذهبية لتاريخ الشعب التركي.

وأعرب الرئيس التركي عن تقديره الكبير للقائد العامّ مصطفى كمال أتاتورك قائد حرب الاستقلال، ولأعضاء مجلس الأمة وجنود الجيش التركي البطل، راجياً لهم الرحمة بمناسبة ذكرى هذا النصر المؤزَّر.

وتابع "مع هذا النصر الملحمي الذي تحقق في 30 أغسطس/آب، مزقت أُمّتُنا قميص العبودية الذي حِيكَ لها، وأعلن بلدنا للعالَم أنه لن يتنازل عن استقلاله بأي ثمن كان".

وبيّن أن "النصر العظيم جاء ببشارة قيامة جمهورية تركيا، آخر دولة للشعب التركي"، وأن "النصر يجسّد قيامة الشعب التركي مجدَّداً".

وأعرب أردوغان عن ثقته بتتويج مسيرة نضال تركيا بالنصر، بدعم الأصدقاء الواثقين بقدراتها، وفطنة الشعب التركي، ودعوات الأشقاء.

و"عيد النصر" يوم وطني في الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص التركية، تُحيِي فيه الدولتان ذكرى الانتصارات التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء والجيوش اليونانية الغازية، في 30 أغسطس/آب 1922.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us