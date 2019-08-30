سياسة
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الحكومة اليمنية تطالب بإنهاء مشاركة الإمارات في التحالف
قالت الحكومة اليمنية إنها طلبت من السعودية لإنهاء دور الإمارات في التحالف، باعتبار أنها هي من دعاها إلى الدخول في هذا التحالف بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما طالبت الرئيس هادي بسحب السفير اليمني من أبو ظبي وتعليق العلاقات بين البلدين.
الحكومة اليمنية تطالب بإنهاء مشاركة الإمارات في التحالف
الحكومة اليمنية طالبت الرئيس اليمني بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات / AA
30 أغسطس 2019

طالبت الحكومة اليمنية الخميس، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتوجيه رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يطلب فيها إنهاء مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية باليمن.

جاء ذلك في رسالة اطلعت عليها الأناضول، بعثت بها الحكومة إلى الرئيس هادي، بعد ساعات من الغارات التي نفّذها الطيران الحربي الإماراتي واستهدف مواقع وتعزيزات القوات الحكومية في محافظتي عدن وأبين جنوبي البلاد، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين.

ورجعت الحكومة توجيه طلبها للسعودية بإنهاء دور الإمارات في التحالف، باعتبار أن المملكة هي من دعاها للدخول في هذا التحالف بناءً على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت الرسالة "ضرورة إشعار مجلس الأمن بذلك، ومطالبته بالوقوف أمام تداعيات ما تقوم به الإمارات في اليمن".

كما طالبت رسالة الحكومة الرئيس هادي بسحب السفير اليمني من أبو ظبي، وتعليق العلاقات بين البلدين.

وأكّدَت دعم وتمكين وحدات الجيش لأداء واجباتها في مختلف الجبهات لـ"إنهاء الانقلاب الحوثي، وتوفير الدعم اللوجستي والمادي لذلك".

وشدّدَت على "العمل مع الأشقاء في السعودية لإدماج الوحدات العسكرية النظامية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وتسليم وزارة الدفاع كل المعسكرات التي استولت عليها مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيّاً".

وطالبت الرسالة بـ"رفع الغطاء القانوني عن كل من عُيّنوا بقرارات جمهورية ممن تمرَّدوا على الشرعية، وتصنيف قادة التمرد الذين شاركوا في عدن كمعرقلين، وإحالة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاء".

وأكّد وزراء الحكومة احتفاظ الجمهورية اليمنية بحقها في مقاضاة دولة الإمارات، ووقوفهم مع كل الخطوات الواجب اتخاذها.

واعتبرت الحكومة هذه المطالب من الرئيس هادي "خطوات حاسمة لإعادة ترتيب الملف اليمني، والوقوف بحزم بعد أن بانت نوايا الإمارات في اليمن"، مؤكدين أن "وضع حدّ لها مقدَّم على كل ما دون ذلك".

ولفت أعضاء الحكومة اليمنية إلى أن المسؤولية القانونية تقتضي وضع الأسس الضامنة لإعادة ترتيب العلاقة بين اليمن ودول التحالف، من خلال خلق علاقة استراتيجية، ووضع أسس للمشاركة في كل ما له صلة بالملف اليمني.

ولفتت الرسالة إلى أن "المليشيات المسلَّحة التابعة للإمارات تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع في المحافظة المحررة، وتمارس العنف ضدّ كل من يخالف أهواء القادة الإماراتيين فيها، الأمر الذي خلق حالة العداء لكل ما له صلة بدولة الإمارات".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الوزارة اليمنية سقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين، جرَّاء غارات جوية إماراتية استهدفت القوات الحكومية في مدينتَي عدن وأبين جنوبي البلاد.

وتعقيباً على ذلك قالت الخارجية الإماراتية إنها "استهدفت المليشيات الإرهابية بضربات جوية محدَّدة يومي الأربعاء والخميس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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