أهم الأحداث:

قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على كامل مدينة عدن جنوبي اليمن، وإسرائيل تلغي إجازات جنود على خلفية التوتر مع حزب الله.

الجديد على TRT عربي:

نصف عام من حراك الجزائر.. أين نجح؟ وأين أخفق؟

زيارة أردوغان لروسيا.. هل من جديد؟

شاهد

العراق والبحرين.. مجدداً

الانفصاليون يسيطرون على عدن مجدداً

أكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن المدينة باتت بأكملها الخميس، تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيّاً.

وأوضحت المصادر لوكالة الأناضول أن سيطرة قوات الانتقالي على عدن جاءت بعد مواجهات مع جيوب للمقاومة المؤيدة للحكومة اليمنية. [الأناضول]

وكان مصدر حكومي يمني قال إن معظم أحياء مدينة عدن سقط الخميس، وأكد أن سقوط أحياء عدن جاء بعد إسناد الطيران الحربي الإماراتي لقوات الانفصاليين، وقصفه مواقع القوات الحكومية وتعزيزاتها شرقي المدينة. [TRT عربي]

ولفت المصدر إلى أن طيران الإمارات نفّذ غارات مكثفة ومركزة على مواقع قوات الشرعية في مناطق عدة من عدن، أغلبها على منطقة العلم ودوفس، مما أدَّى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. [TRT عربي]

إلغاء إجازات جنود إسرائيليين بسبب التوترات مع حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، إلغاء كل تصاريح الخروج للجنود في 5 ألوية قتالية تخدم في القيادة الشمالية (الحدود اللبنانية والسورية)، ومنع الجنود والمركبات العسكرية من الخروج من المعسكرات الشمالية القريبة من الحدود. [TRT عربي]

يأتي ذلك على خلفية التوتر مع حزب الله، بعد الهجمات التي شنّتها إسرائيل في سوريا واتهامها بشَنّ هجوم بالطائرات المسيَّرة في بيروت قبل أيام، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. [TRT عربي]

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الجيش أعلن حالة منع تجوُّل (تقييد) على حركة الجنود والمركبات العسكرية حتى إشعار آخر. [TRT عربي]