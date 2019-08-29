سياسة
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سفينة تركية رابعة في طريقها إلى شرق المتوسط للأبحاث والتنقيب
قالت وزارة الدفاع التركية الخميس، إن سفينة الأبحاث التركية أوروج ريّس برفقة فرقاطتين من البحرية التركية في طريقها من إسطنبول إلى شواطئ مرسين جنوب البلاد، بغرض الانضمام إلى ثلاث سفن تركية تشارك في التنقيب والبحث عن النفط والغاز شرقي حوض المتوسط.
سفينة تركية رابعة في طريقها إلى شرق المتوسط للأبحاث والتنقيب
سفينة أوروج ريّس هي رابع سفينة تنضم إلى أعمال تركيا في التنقيب والبحث عن النفط والغاز شرقي حوض المتوسط / AA
29 أغسطس 2019

نشرت وزارة الدفاع التركية الخميس، صورتين لسفينة الأبحاث التركية أوروج ريّس برفقة فرقاطتين من البحرية التركية في طريقها من إسطنبول إلى شواطئ مرسين جنوبي البلاد.

وتعد سفينة أوروج ريّس، رابع سفينة تنضم إلى أعمال تركيا في التنقيب والبحث عن النفط والغاز شرقي حوض المتوسط.

وإلى جانب الفرقاطتين، يرافق السفينة أورج ريّس، زوارق حربية تابعة لقيادة القوات البحرية التركية.

وتعارض إدارة قبرص الجنوبية اليونانية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

فيما أكدت أنقرة، في بيانات عدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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