سياسة
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ترمب: سنبقي على 8600 عسكري أمريكي في أفغانستان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، إن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها العسكري في أفغانستان حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان، وستبقي على 8 آلاف و600 عسكري.
ترمب: سنبقي على 8600 عسكري أمريكي في أفغانستان
قال ترمب إن واشنطن تسعى للحفاظ على قدراتها الاستخباراتية في أفغانستان على مستوى عالٍ / AP
29 أغسطس 2019

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها العسكري في أفغانستان حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان، وستبقي على 8 آلاف و600 عسكري.

وقال ترمب في تصريحات لإذاعة محلية "نعم، يجب الحفاظ على الوجود. نعتزم الحفاظ على وجودنا هناك".

وأكد أن "الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها في أفغانستان البالغ 14 ألف عسكري حالياً، بشكل كبير ليبقى 8 آلاف و600 عنصر"، وأضاف "ومن ثم نتخذ قراراً (بشأن تقليص لاحق) حسب تطور الوضع".

وأشار إلى أن "واشنطن تسعى للحفاظ على قدراتها الاستخباراتية في أفغانستان على مستوى عالٍ"، واختتم حديثه بالقول "سيكون لدينا وجود دائم في أفغانستان".

وتتواصل في العاصمة القطرية الدوحة الجولة التاسعة من المفاوضات بين طالبان والمبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زادة، برعاية قطرية، وسط توقعات بتوقيع اتفاق وشيك بين الحركة وواشنطن.

والاثنين، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان سهيل شاهين إن الحركة "على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي في الدوحة مع الولايات المتحدة".

وأضاف شاهين أن "واشنطن وافقت على سحب قواتها من أفغانستان وحل القضية الأفغانية سلمياً"، وهو الشرط الذي كانت طالبان تضعه من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية.

والأسبوع الماضي، استأنفت الجولة التاسعة من محادثات الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة، ضمن مساعي إيجاد حل سلمي للنزاع في أفغانستان.

وتجري طالبان محادثات سلام مع الولايات المتحدة منذ عام تقريباً، ولكنها ترفض الاعتراف بالحكومة الأفغانية أو التفاوض معها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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