زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، أنه أحبط ما قال إنه محاولة لحزب الله اللبناني بالتعاون مع فيلق القدس الإيراني، تصنيع صواريخ دقيقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب، إن "إيران بعد فشلها في نقل الصواريخ الدقيقة إلى لبنان لجأت إلى محاولة تصنيعها هناك".

وأضاف "في الفترة ما بين عامَي 2013 و2015 وفي ظل الحرب الأهلية في سوريا، بدأت إيران بمحاولات لنقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية".

وأكمل "جرى إحباط معظم هذه المحاولات في ضربات أُسندت إلى إسرائيل، إذ لم يتمكن حزب الله من الحصول على هذه الصواريخ".

وادعى الجيش الإسرائيلي أن إيران قررت عام 2016 إحداث تغيير جوهري في طرق عملها، يتمثل في عدم نقل صواريخ كاملة، بل الانتقال إلى تحويل صواريخ قائمة إلى صواريخ دقيقة على الأراضي اللبنانية، من خلال نقل مواد دقيقة من إيران، بالإضافة إلى صواريخ من معهد الأبحاث العلمية في سوريا".

وقال "لهذا الغرض بدأ حزب الله تأهيل مواقع داخل لبنان بما فيها العاصمة بيروت، بالتعاون مع جهات إيرانية وعلى رأسها محمد حسين زادة حجازي، قائد فيلق لبنان في قوة القدس بقيادة قاسم سليماني".

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه "جرى نقل المواد من خلال ثلاثة محاور، المحور البري من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الرسمية للدولة اللبنانية (على سبيل المثال معبر المصنع)، والمحور الجوي من خلال رحلات مدنية تهبط في مطار الحريري الدولي في بيروت، والمحور البحري من خلال مرفأ بيروت".

واستدرك "خلال السنوات 2016-2018 واجهت إيران وحزب الله صعوبات في تطبيق خطة تحويل الصواريخ، وأخفقا في تحقيق الهدف المنشود".

وقال "في الفترة الأخيرة تسعى إيران وحزب الله لتسريع مشروع الصواريخ الدقيقة من خلال محاولة إنشاء مواقع إنتاج وتحويل على الأراضي اللبنانية في مناطق عدة".

وقدم الجيش الإسرائيلي في تقريره، توضيحاً لماهية الصواريخ الدقيقة التي يتحدث عنها، قائلاً إن "الصاروخ الدقيق يعتبر صاروخاً يحمل أجهزة توجيه، يستطيع من خلالها إصابة الأهداف على بعد أمتار معدودة".

وأضاف "يحمل الصاروخ عدداً من الأجزاء الرئيسية: تثبيتاً، محركاً، مواد للتوجيه والقيادة، متفجرات ورأساً حربياً".

ولفت الجيش الإسرائيلي في هذا الصدد، إلى أن "معظم الصواريخ في ترسانة حزب الله تعتمد على أسلحة غير دقيقة للأبعاد المختلفة"، ونشر أسماء 4 شخصيات إيرانية ومن حزب الله، قال إنها على صلة بمشروع الصواريخ الدقيقة.