هدمت السلطات الإسرائيلية الخميس، قرية "العراقيب" العربية، الواقعة في منطقة النقب، وذلك للمرة الـ155 خلال تسع سنوات.

وقال عزيز الطوري عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب "اليوم هُدمت قرية العراقيب للمرة الـ155 على التوالي".

وأضاف "اعتقلت السلطات الإسرائيلية إحدى المواطنات من سكان العراقيب، وأفرجت عنها بعد 3 ساعات"، مضيفاً أن السلطات هدمت القرية وتركت الأطفال والنساء وكبار السن بدون مأوى.

ومنازل "العراقيب" مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة.

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي القرية للمرة الأولى، في يوليو/تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب ولكن سكانها وعددهم بالعشرات يصرّون على البقاء على أرضهم على الرغم من الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية منذ عام 1951، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب وترفض تقديم أي خدمات لها.