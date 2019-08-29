سياسة
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تركيا تستقبل 25 مليون سائح في 7 أشهُر بنموّ 14%
أصدرت وزارة الثقافة والسياحة التركية بياناً قالت فيه إن تركيا استقبلت 24.7 مليون سائح خلال أول 7 أشهُر من عام 2019 بزيادة نسبتها 14.11%، وحلّ السياح الروس في المرتبة الأولى بين الجنسيات الأكثر زيارة لتركيا.
تركيا تستقبل 25 مليون سائح في 7 أشهُر بنموّ 14%
سجّلت أعداد السياح الأجانب في تركيا ارتفاعاً بنسبة 16.67% خلال يوليو/تموز 2019 / AA
29 أغسطس 2019

وصل عدد السياح الأجانب في تركيا إلى 24.7 مليون سائح خلال أول 7 أشهُر من 2019، محقّقاً نموّاً بنسبة 14.11% على أساس سنوي

وحسب بيانات وزارة الثقافة التركية الخميس، سجّلَت أعداد السياح الأجانب في تركيا ارتفاعاً بنسبة 16.67% خلال يوليو/تموز 2019، بما يعادل 6.6 ملايين، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وحلّ الروس في المرتبة الأولى من بين الجنسيات الأكثر زيارة لتركيا خلال الشهر الماضي بمليون و43 ألفاً و30 سائحاً، بنسبة زيادة 16.2%.

وجاء الألمان في المرتبة الثانية بـ868 ألفاً و307 بنسبة زيادة 14.06%، تبعهم البريطانيون بـ425 ألفاً و44 بنسبة زيادة 19.78%.

كذلك تَصدَّر الروس القائمة خلال النصف الأول من العام بـ3 ملايين و752 ألفاً و437 شخصاً، وجاء الألمان في المرتبة الثانية بمليونين و670 ألفاً و672، والبلغار في المرتبة الثالثة بمليون و444 ألفاً و789 شخصاً.

وحقّق قطاع السياحة في تركيا خلال 2018 رقماً قياسيّاً بـ40 مليون سائح أجنبي، وفق أرقام رسميَّة، منهم قرابة 12 مليوناً زاروا إسطنبول.

وبلغت عائدات قطاع السياحة التركي نحو 30 مليار دولار خلال 2018، وسط توقُّعات بنمو العائدات 10% بنهاية العام الجاري بعدد سياح يتجاوز 43 مليون سائح.

وتستهدف تركيا استقبال قرابة 70 مليون سائح أجنبي سنويّاً بحلول 2023، حسب خطة وضعتها وزارة السياحة التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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