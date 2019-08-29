سياسة
2 دقيقة قراءة
الصادرات التركية ترتفع 7.9% في يوليو/تموز
سجلت إحصائيات هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة ارتفاع الصادرات التركية بنسبة 7.9% في يوليو/ تموز 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، فيما أظهرت البيانات تراجع الواردات التركية خلال نفس الفترة بنسبة 8.5%.
الصادرات التركية ترتفع 7.9% في يوليو/تموز
أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات التركية في يوليو 2019 بنسبة 7.9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 / AP
29 أغسطس 2019

ارتفعت الصادرات التركية في يوليو/تموز 2019 بنسبة 7.9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

جاء ذلك في إحصائيات أصدرتها هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة الخميس، حول بيانات التجارة الخارجية للفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز من العام الجاري.

وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات التركية في يوليو الفائت بنسبة 7.9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، محقّقةً 15 ملياراً و160 مليون دولار.

من جهة أخرى أظهرت البيانات تراجع الواردات التركية خلال الفترة المذكورة بنسبة 8.5% مسجلة 18 ملياراً و351 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن عجز التجارة الخارجية في يوليو/تموز تراجع 46.9% بمقدار 3 مليارات و192 مليون دولار.

وذكرت أن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، محققة 98 ملياراً و852 مليون دولار.

في حين تراجعت الواردات خلال نفس الفترة 18.3% فبلغت 116 ملياراً و918 مليون دولار.

وأشارت إلى أن عجز التجارة الخارجية في الفترة المذكورة تراجع بنسبة 61.4% وبلغ 18 ملياراً و67 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us