ارتفعت الصادرات التركية في يوليو/تموز 2019 بنسبة 7.9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

جاء ذلك في إحصائيات أصدرتها هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة الخميس، حول بيانات التجارة الخارجية للفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز من العام الجاري.

وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات التركية في يوليو الفائت بنسبة 7.9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، محقّقةً 15 ملياراً و160 مليون دولار.

من جهة أخرى أظهرت البيانات تراجع الواردات التركية خلال الفترة المذكورة بنسبة 8.5% مسجلة 18 ملياراً و351 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن عجز التجارة الخارجية في يوليو/تموز تراجع 46.9% بمقدار 3 مليارات و192 مليون دولار.

وذكرت أن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، محققة 98 ملياراً و852 مليون دولار.

في حين تراجعت الواردات خلال نفس الفترة 18.3% فبلغت 116 ملياراً و918 مليون دولار.

وأشارت إلى أن عجز التجارة الخارجية في الفترة المذكورة تراجع بنسبة 61.4% وبلغ 18 ملياراً و67 مليون دولار.