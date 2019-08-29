أعلن الجيش الباكستاني الخميس، أنه نفّذ بنجاح اختبار صاروخ بالسيتي سطح-سطح، قال إنه قادر على حمل رؤوس حربية لمدى يصل إلى 290 كيلومتراً، في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الهند بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقال الجنرال آصف غفور المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية في تغريدة على تويتر "نفذت باكستان بنجاح تدريبات ليلية على إطلاق الصاروخ غزنوي القادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية، ويصل مداها إلى 290 كيلومتراً".

وأعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان عن تقديرهما للفريق الذي أدّى المهمة، وهنأ الأمة على هذا الإنجاز.

تأتي هذه الاختبارات في الوقت يتزايد فيه الصراع بين باكستان والهند إثر إلغاء نيودلهي وضع الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه والذي تسبب في إشعال حربين من الحروب الثلاث التي خاضتها الدولتان على مدى العقود الخمسة الماضية.