أدانت وزارة الخارجية العراقية الأربعاء، تصريحاً لوزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أيد فيه القصف الإسرائيلي الذي استهدف كلّاً من سوريا ولبنان والعراق خلال الآونة الأخيرة، وفق الأنباء المتداولة.

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اتهم في تغريدة له إيران والتنظيمات الموالية لها، بشَنّ حرب على عدد من بلدان المنطقة دون أن يسمّيها، معتبراً أن ضرب هذه التنظيمات وتدميرها دفاع عن النفس.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان لها، أنها "ترفض وتدين ما جاء في تغريدة وزير خارجية البحرين بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربية، وعلى الحشد الشعبي من العدو الصهيونيّ، بذريعة الدفاع عن النفس".

وخلال الأسابيع الأخيرة تعرضت 4 قواعد يستخدمها الحشد الشعبي لتفجيرات غامضة، كان آخرها مساء الثلاثاء الماضي، في مقر قرب قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة بغداد، في ظلّ تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.

وعلى أثر ذلك اتهمت قوات الحشد الشعبي العراقية إسرائيل بشنّ هجوم بطائرتين مسيَّرتين على أحد ألويتها، قرب الحدود العراقية السورية، مما أدى إلى مقتل أحد عناصر الحشد وإصابة آخر.

وقوات الحشد العراقية مقربة من إيران، وتعتبرها إسرائيل العدو الأول لها، وترتبط بعلاقات وثيقة مع النخبة الحاكمة في بغداد.

وأعلنت إسرائيل أنها شنت السبت الماضي، غارة جوية في سوريا، قالت إنها أحبطت عملية خطّط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية.