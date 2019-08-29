بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، مع نظيره الأمريكيّ دونالد ترمب، العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصالات في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وأوضح البيان أن الرئيسين أردوغان وترمب تناولا العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في الملف السوري.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على مواصلة التعاون من أجل حماية المدنيين ومنع وقوع أزمات إنسانية جديدة.

وأعرب أردوغان عن امتنانه للخطوات التي اتُّخذت حول الملف الإيرانيّ خلال قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي انعقدت في فرنسا الأحد الماضي.

كما أعرب عن امتنانه لبدء السفير الأمريكيّ الجديد لدى تركيا ديفيد مايكل ساترفيلد مهامه رسميًّا في العاصمة أنقرة.

وأكَّد الرئيسان عزمهما على رفع حجم التبادل التجاري بين بلديهما إلى 100 مليار دولار.

وفي 7 أغسطس/آب الجاري، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.