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قوات الحكومة تستعيد القصر الرئاسي ومؤسسات إعلامية بعدن، والملكة البريطانية توافق على طلب الحكومة تعليق جلسات البرلمان

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قوات الحكومة تستعيد القصر الرئاسي ومؤسسات إعلامية بعدن

أعلنت القوات الحكومية اليمنية الأربعاء، استعادة السيطرة على القصر الرئاسي "معاشيق" ومؤسسات إعلامية بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد. جاء ذلك وفق مصادر متطابقة، بالتزامن مع استعادتها معسكر الدفاع الساحلي والمؤسسات الإعلامية بالمدينة من سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيّاً. [الأناضول].

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدات له على "تويتر"، إن "ضباط وأفراد ألوية الحماية الرئاسية الأبطال تمكنوا من تأمين قصر المعاشيق في عدن والمناطق المحيطة بشكل كامل"، مؤكداً أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يفرضون سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن وسط ارتياح وترحيب شعبي كبير. [الأناضول].

الملكة البريطانية توافق على طلب الحكومة تعليق جلسات البرلمان

وافقت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، على طلب الحكومة تعليق جلسات مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) بعد أيام قليلة من عودة النواب للعمل قادمين من عطلتهم الصيفية، حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل [TRTعربي].

وطلب رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت سابق الأربعاء، من الملكة السماح بتعليق جلسات المجلس لمدة 5 أسابيع، بدءاً من الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة لاقت معارضة شديدة من رئيس البرلمان وأحزاب المعارضة [TRTعربي].