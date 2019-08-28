سياسة
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جاوش أوغلو: سنبحث عن بدائل إن لم نحصل على F-35
قال وزير الخارجية التركي الأربعاء، إن بلاده بحاجة إلى طائرات حربية، وإذا لم تحصل على مقاتلات F-35 فإنها ستبحث عن بديل، وأضاف أن "تركيا شريك في برنامج مقاتلات F-35، ونحن ننتج بعض أجزائها، نحن نريد امتلاك مقاتلات F-35، ودفعنا 1.4 مليار دولار".
جاوش أوغلو: سنبحث عن بدائل إن لم نحصل على F-35
جاوش أوغلو: لم نستطع الحصول على أنظمة الصواريخ الأمريكية، واضطررنا إلى شراء منظومة الصواريخ الروسية S-400 / AA
28 أغسطس 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده بحاجة إلى طائرات حربية، وإذا لم تحصل على مقاتلات F-35 فستبحث عن بديل.

وأضاف جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني أورماس راينسالو الأربعاء، إن علاقات بلاده الاقتصادية مع روسيا جيدة.

وأشار إلى أن بلاده لم تستطع الحصول على أنظمة الصواريخ الأمريكيَّة، فاضطُرّت إلى شراء منظومة الصواريخ الروسية S-400.

وقال جاوش أوغلو "تركيا شريك في برنامج مقاتلات F-35، ونحن ننتج بعض أجزاء المقاتلة الحربية، نحن نريد امتلاك مقاتلات F35، ودفعنا 1.4 مليار دولار".

وتابع "نحتاج إلى طائرات حربية، وإذا لم نحصل على مقاتلات F-35 فسنبحث عن بديل، لكننا لا نفضّل ذلك".

وأكَّد جاوش أوغلو أن علاقات بلاده مع روسيا ليست بديلة لعلاقاتها مع أوكرانيا، كما أن علاقة بلاده مع أي دولة أخرى ليست بديلاً عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو مع الغرب عموماً.

وأضاف أن بلاده تدافع عن السلم الإقليمي في شبه جزيرة القرم، ولا تعترف بضمها غير القانوني إلى روسيا.

وأكَّد جاوش أوغلو أن علاقات بلاده مع إستونيا جيدة للغاية، وأن إستونيا بالنسبة إلى تركيا ليست حليفاً في الناتو وحسب، بل شريك موثوق به أيضاً.

وأشار الوزير التركي إلى ضرورة تكثيف الجهود لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن مزيداً من الشركات التركية يأتي للاستثمار في إستونيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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