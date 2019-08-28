دخلت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليّاً، الأربعاء، مدينة عدن التي كان الانفصاليون الجنوبيون سيطروا عليها قبل أن يتعرّضوا في الأيام الأخيرة لنكسات متتالية، بعدما حاولوا السيطرة على مناطق عدة جنوبي البلاد.

عدن إلى الشرعية مجدداً

أعلن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني الأربعاء، أن قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تفرض "سيطرة كاملة" على مديريات محافظة عدن جنوبي البلاد.

وقال الإرياني في تغريدة، إن "ضباط وأفراد ألوية الحماية الرئاسية تمكنوا من تأمين قصر المعاشيق (الرئاسي) في العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحيطة بشكل كامل"، وأشار إلى أنّ هذه التطورات تأتي وسط ارتياح وترحيب شعبي كبير.

من جهته قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك الأربعاء، إن عودة الدولة إلى محافظة عدن "انتصارٌ لجميع أبناء الشعب".

وقال عبد الملك في تغريدة الأربعاء "يدنا ممدودة وقلوبنا مفتوحة، وجّهنا بحزم بحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن الناس ومنع أي شكل من أشكال الفوضى".

وأشار إلى أن "الوطن يتسع للجميع في ظلّ الأمن والاستقرار والحوار البنَّاء، تحت سيادة الدولة والقانون".

في السياق ذاته قال رئيس مركز يني يمن الإعلامي صالح الجبري، إن "ما حدث اليوم في عدن هو سقوط طبيعي للمليشيات المدعومة من الإمارات".

وأشار الجبري إلى أن القوات الحكومية سيطرت على معظم المناطق الجنوبية، مضيفاً "حلم الانفصال لهذه المليشيات المدعومة إماراتياً ذهب أدراج الرياح، لأنهم تحركوا دون أن يكون لديهم لا رؤية ولا هدف ولا استراتيجية".

ما قبل عودة الشرعية

تمكنت القوات الحكومية صباح الأربعاء، من السيطرة على كامل محافظة أبين المحاذية لمدينة عدن جنوبي البلاد، بعد دحر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن والمدعوم من الإمارات، وعقب سيطرتها على أبين توجهت القوات الحكومية إلى مدينة عدن، التي تتخذها مقرّاً لها وعاصمة مؤقتة للبلاد.

وقبل منتصف أغسطس/آب الجاري، سيطر انفصاليو المجلس الانتقالي الجنوبي على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضدّ القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلاً، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

ففي السابع من أغسطس/آب، اندلعت اشتباكات بين انفصاليين ينتمون إلى الحزام الأمني (تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي) وقوات موالية للحكومة، وفي العاشر من الشهر نفسه طوّق الانفصاليون القصر الرئاسي في عدن وسيطروا على ثلاث ثكنات بعد أربعة أيام من الاشتباكات، إلا أنّ الحكومة حمّلت الإمارات مسؤولية ما أسمته "الانقلاب".

وبعد وصول لجنة سعودية-إماراتية إلى عدن بهدف حل الأزمة، انسحب الانفصاليون من عدد من المباني العامة، بينها مقر الحكومة، في السابع عشر من أغسطس/آب، لكنهم أبقوا عدداً آخر من المباني، بعضها عسكري، تحت سيطرتهم.

وفي 20 أغسطس/آب سيطر المقاتلون الانفصاليون على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، واحتلوا المباني الرسمية فيها والمعسكرات، إثر اشتباكات مع قوات الحكومة قُتل وأصيب فيها نحو 300 شخص.

في اليوم نفسه، سيطر الانفصاليون الجنوبيون على مقرّين لقوات الأمن في أبين هما معسكر لقوات الأمن الخاصة في زنجبار عاصمة المحافظة، ومقر للشرطة العسكرية في الكود الواقعة بين المحافظة وعدن.

وتعرضت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لنكسات متتالية خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تفقد على التوالي كلّاً من شبوة وأبين وعدن العاصمة اليمنية المؤقتة.