سياسة
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الملكة البريطانية توافق على طلب الحكومة تعليق جلسات البرلمان
وافقت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، على طلب الحكومة تعليق جلسات مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) بعد أيام قليلة من عودة النواب للعمل قادمين من عطلتهم الصيفية، حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
الملكة البريطانية توافق على طلب الحكومة تعليق جلسات البرلمان
الملكة البريطانية إليزابيث الثانية توافق على طلب الحكومة تعليق جلسات مجلس العموم / Reuters
28 أغسطس 2019

وافقت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، على طلب الحكومة تعليق جلسات مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) بعد أيام قليلة من عودة النواب للعمل قادمين من عطلتهم الصيفية، حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وطلب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في وقت سابق الأربعاء، من الملكة السماح بتعليق جلسات المجلس لمدة 5 أسابيع، بدءاً من الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة لاقت معارضة شديدة من رئيس البرلمان وأحزاب المعارضة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية وافقت على طلب الحكومة.

وتعني الخطوة، كما ترى المعارضة، أنه لن يبقى لأعضاء مجلس العموم الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

بيد أن جونسون أصرّ على أن نواب مجلس العموم سيكون أمامهم "متسع من الوقت" لمناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعليقاً على الخطوة قال رئيس مجلس العموم جون بيركو، الذي لا يعلّق عادةً على الإعلانات السياسية، إن قرار حكومة جونسون "عبارة عن انتهاك للقيم الدستورية".

ورأى أن "الغرض من تعليق عمل البرلمان هو منع النواب من مناقشة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ومنعهم من أداء دورهم في رسم مستقبل البلاد".

أما زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، فقال إنه صُعق إزاء تهوُّر حكومة جونسون، التي "تتحدث عن السيادة في الوقت الذي تسعى فيه لتعليق عمل البرلمان من أجل تجنُّب الرقابة على خططها الرعناء لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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