قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء، إنه طلب من الملكة إليزابيث الثانية السماح بتعليق عمل البرلمان البريطاني بدءاً من الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبلَين.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية، أن جونسون أكد أنه طلب من الملكة السماح للحكومة بتعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع بدءاً من أوائل سبتمبر/أيلول.

وحسب إعلام محلي، لاقى طلب جونسون احتجاجاً من المعارضة، والتي اعتبرت أن الهدف منها تضييق الوقت على النواب لمنعهم من تقديم تشريعات تهدف إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، بخاصة أن الموعد المقرر للخروج هو 31 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

في المقابل رد جونسون على تلك المخاوف وقال إن نواب البرلمان سيظل أمامهم "متسع من الوقت" لمناقشة اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي.

مؤكداً أن النواب سيعودون إلى مقر البرلمان في 14 أكتوبر/تشرين الأول، إذ ستلقي الحكومة خطاباً أمام الملكة حول خططها بشأن "تجديد البلاد ما بعد بريكست".

ووصف نائب زعيم حزب العمال المعارض توم واتسون هذه الخطوة بأنها "إهانة فاضحة تماماً لديمقراطيتنا، لا يمكننا أن ندع هذا يحدث".

يُشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أكد مراراً أن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد 31 أكتوبر/تشرين الأول، حتى لو اضطره ذلك إلى الخروج دون اتفاق.