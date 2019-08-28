سياسة
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مسؤول روسي: موسكو مستعدة لدعم أنقرة في إنتاج مقاتلات محلية
أكد مسؤول روسي أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لأنقرة بشأن إنتاج مقاتلاتها المحلية من طراز TF-X 5. وأشار إلى المباحثات بين روسيا وتركيا بدأت حول مقاتلات SU-57 و SU-35.
مسؤول روسي: موسكو مستعدة لدعم أنقرة في إنتاج مقاتلات محلية
مسؤول روسي: موسكو مستعدة لتقديم الدعم لأنقرة في إنتاجها مقاتلات TF-X 5  / AA
28 أغسطس 2019

قال مسؤول روسي إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لتركيا في إنتاجها مقاتلات TF-X 5 من الجيل الخامس المحلية.

وقال رئيس إدارة التعاون العسكري والفني الروسي، ديميتري شوغاييف، في تصريح للصحفيين، الأربعاء "روسيا مستعدة لتقديم الدعم لإنتاج تركيا مقاتلاتها الوطنية"، موضحاً بالقول "يمكننا أن نورد محركات الطائرات إلى تركيا ومعدات الحرب الإلكترونية".

وتابع "نحن على استعداد لمناقشة هذه المسألة من خلال التعاون في مجال الصناعة الدفاعية، علاوة على ذلك ، أعرب قادة بلدينا عن رغبتهم في زيادة التعاون في هذا المجال. نحن أيضاً مستعدون لهذا".

ولفت إلى أن المباحثات بين روسيا وتركيا بدأت حول مقاتلات SU-35 وSU-57.

وأضاف "أظهرت أنقرة اهتماماً كبيراً بهذه الطائرات. ومع ذلك ، من السابق لأوانه الحديث عن التوصل إلى اتفاق، فلم يتم تقديم أي طلب رسمي من جانب تركيا بهذا الصدد. سنناقش هذه القضايا مع نظيري التركي ، رئيس الصناعات الدفاعية ، إسماعيل دمير".

يشار إلى أن تركيا صرّحت أكثر من مرّة، بأن من حقها البحث عن بدائل للوسائل الدفاعية، عن تلك الأمريكية في حال استمرت الولايات المتحدة بالمماطلة والتهديد باستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات F-35، بعد عقد صفقة بين أنقرة وموسكو بشأن منظومة S-400 الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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