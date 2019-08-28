أطلقت قوات الأمن التركية الأربعاء، "عملية الكاسر-2 المشتركة" ضد عناصر تنظيم PKK الإرهابي في ولايات ماردين وشرناق وباطمان جنوب شرقي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية أن العملية المشتركة يقودها قائد قوات الدرك الفريق أول عارف جتين، والمدير العام للأمن محمد أقطاش من قضاء ميديات بولاية ماردين، في حين يقود العملية على الأرض قائد قوات الدرك في ولاية دياربكر اللواء خالص ظفر قوج.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من العملية إلقاء القبض وتحييد عناصر تنظيم PKK الإرهابي، وتدمير مخابئهم وأوكارهم وأسلحتهم.

وبيّنت المصادر أن 117 فريقاً مشتركاً من قوات الدرك والقوات الخاصة في الشرطة والحراس الأمنيين في الولايات الثلاث يشاركون بالعملية.

وفي 19 من أغسطس/آب الجاري أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "الكاسر" ضد تنظيم PKK الإرهابي، في أرياف ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان" جنوب شرقي البلاد.