دحضت ولاية إسطنبول أنباء نشرتها وسائل إعلام أجنبية تزعم اختفاء سائحة سعودية في تركيا، مؤكدة أن السيدة المعنية غادرت الفندق الذي كانت تقيم فيه مع أسرتها، بإرادتها.

وأوضحت الولاية في بيان، أن التحقيقات أظهرت أن سائحاً يحمل الجنسية السعودية راجع مديرية الأمن بمنطقة فاتح في 15 أغسطس/آب الجاري، وأبلغ المسؤولين بمديرية الأمن أنه جاء إلى إسطنبول للسياحة مع زوجته وأطفاله الثلاثة، وأن زوجته اختفت يوم 14 أغسطس/آب الحالي.

وذكر البيان أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها مديرية أمن إسطنبول أظهرت أن السيدة غادرت الفندق الذي كانت تقيم فيه مع أسرتها سيراً على الأقدام بملء إرادتها دون أن يجبرها أحد على ذلك.

مؤكداً أن السلطات تواصلت مع السيدة يوم 26 أغسطس/آب الجاري، وأبلغتها بأن هناك بلاغ من طرف أسرتها بشأن اختفائها.

وحسب البيان، فإن السيدة أدلت بإفادتها للشرطة بحضور موظف لدى القنصلية السعودية، وأكّدت أنها تركت أسرتها بإرادتها وليس لديها شكوى ضد أحد.

وأشارت الولاية إلى أن السيدة غادرت مركز الشرطة في اليوم نفسه، لعدم وجود ما يمكن أن يشكل جريمة في حالتها.

من جانبه، تطرق مدير أمن ولاية إسطنبول مصطفى تشالشكان إلى تحذيرات صدرت من سفارة دولة السعودية لمواطنيها، تنبه لخطوة الوضع الأمني في إسطنبول، على خلفية حادثتين وقعتا في 16 من الشهر الجاري، استهدفت الأولى سائحاً بالرصاص وسُرقت حقيبته من قبل شابين من أصحاب السوابق، ألقي القبض عليهما بمنطقة شيشلي بعد 4 أيام.

أما الثانية، فتهم اختفاء سيدة عن زوجها وأبنائها بعد خروجها من الفندق بمنطقة الفاتح.

ووفق تشالشكان "تم الوصول إلى السيدة في ولاية بورصا بعد 10 أيام من التدقيق في الكاميرات، وتبين أنها ذهبت للقاء شخص تعرفت عليه في برنامج المحادثات، أي أنه لا توجد قضية اختطاف، وقالت ذلك لموظفي القنصلية، لكن ما أحزننا هو التصريح دون الانتظار من قبل السفارة، كنا نتمنى من السفير التعامل بشكل احترافي كرجل دولة، وأن يظهر الحساسية المطلوبة منه مثل الحساسية التي أظهرناها".