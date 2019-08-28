طلبت إسرائيل الثلاثاء، من سفاراتها وممثلياتها في الخارج اتخاذ تدابير الحيطة والحذر، على خلفية تهديدات حزب الله اللبناني الأخيرة، حسب مصدر أمني عبري.

ونقل موقع صحيفة The Independent البريطانية عن مصدر أمني، أن تل أبيب طلبت من سفرائها والممثلين الكبار لها التزام بيوتهم خلال الأيام المقبلة وعدم الإكثار من التنقل، بخاصة في دول الشرق الأقصى وأمريكا الجنوبية.

وأشار المصدر إلى أنها أوعزت بتعزيز الحراسة على الكنس والمدارس والمؤسسات اليهودية في عدد من الدول. وذكر المصدر أن "إسرائيل تأخذ تهديدات حزب الله على محمل الجد، إلا أنها لا تتوانى عن القيام بما يلزم للحفاظ على أمنها".

وأضاف أن تقنيات إسرائيل المتطورة تؤهلها للقيام بخطوات وعمليات لا يستطيع الحزب ولا غيره مواجهتها أو التصدي لها.

وهدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بمهاجمة أهداف إسرائيلية على خلفية حادث سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين على الضاحية الجنوبية في بيروت الأحد وانفجار إحداهما.