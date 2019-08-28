قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة الأربعاء إن ثلاثة من عناصر الشرطة قُتلوا وأُصيب ثلاثة آخرين جراء تفجيرين منفصلين استهدفا حاجزين للشرطة غرب مدينة غزة

وقالت الوزارة في بيان "إن الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل هذه الجريمة النكراء ومنفذيها، ولا تزال تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة، والتي سنعلن عنها في وقت لاحق".

وأضاف البيان "أن الشهداء هم سلامة ماجد النديم (32 عاماً)، ووائل موسى محمد خليفة (45 عاماً)، وعلاء زياد الغرابلي (32 عاماً)".

وأكد "أن هذه التفجيرات المشبوهة التي تستهدف خلط الأوراق في الساحة الداخلية هي حوادث معزولة" مشدداً على أن الأطراف التي تحاول العبث بحالة الاستقرار الأمني لن تسمح لها بالمساس بأمن المواطنين في قطاع غزة.

ونوهت الوزارة في بيانها بأن "الاحتلال الصهيوني وعملاءه يعملون بشكل دائم على ضرب حالة الأمن والاستقرار في غزة، ويستخدمون في ذلك أساليبَ شتى، والأجهزة الأمنية أحبطت العديد من المخططات، ولا تزال تقف سدّاً منيعاً أمام كل المحاولات المشبوهة التي تتخذ أشكالاً وأساليب مختلفة".

وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع ليلة الثلاثاء حالة الاستنفار لدى أجهزتها الأمنية والشرطية كافة عقب انفجارين وقعا غربي مدينة غزة.