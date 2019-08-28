سياسة
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مقتل 6 مدنيين في غارات للنظام السوري على إدلب
شنت مقاتلات النظام غارات جوية مكثفة على منطقة خفض التصعيد بإدلب، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين، واستهدفت الغارات بلدات كفرنبل وجرجناز وتل منيس ومعرشورين في محافظة إدلب.
مقتل 6 مدنيين في غارات للنظام السوري على إدلب
شنت مقاتلات النظام غارات جوية مكثفة على بلدات كفرنبل وجرجناز وتل منيس ومعرشورين في محافظة إدلب / AFP
28 أغسطس 2019

قُتل 6 مدنيين جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات النظام السوري، على منطقة خفض التصعيد بإدلب، شمال غربي سوريا وفق مصادر مطلعة.

وحسب مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، فقد شنت مقاتلات النظام غارات جوية مكثفة على بلدات كفرنبل وجرجناز وتل منيس ومعرشورين في محافظة إدلب.

وأشارت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) إلى مقتل 6 مدنيين، 4 منهم في معرشورين وواحد في تل منيس وآخر في كفرنبل.

وتعد محافظة إدلب مع ريفي حماة الشمالي وحلب الغربي، وجزء من ريف اللاذقية الشمالي، ضمن مناطق خفض التصعيد بموجب الاتفاق المذكور والمبرم بين تركيا وروسيا وإيران بالعاصمة الكازاخية أستانا في سبتمبر/أيلول 2017.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا اتفاق سوتشي من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، والذي بموجبه سحبت المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة المشمولة بالاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ومع بداية 2019، كثفت قوات النظام والقوات الموالية له هجماتها على مناطق خفض التصعيد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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