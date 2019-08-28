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بوتين وأردوغان يتفقان على تفعيل لجنة صياغة الدستور السوري والتهدئة في إدلب، ولبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل.

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أستانا وإدلب ولجنة صياغة الدستور.. أهم محاور لقاء أردوغان وبوتين

اتفق الجانبان التركي والروسي الثلاثاء، على تفعيل لجنة صياغة الدستور السوري، التي قال الرئيس التركي إنها وصلت مرحلتها الأخيرة. من جانبه أشار الرئيس الروسي إلى اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي في أنقرة بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا، دون تحديد موعد زمني. [TRT عربي]

في سياق آخر، قالت وزارة الدفاع التركية إن أجزاء البطارية الثانية من منظومة S-400 الدفاعية الروسية، بدأت في الوصول إلى قاعدة مرتد الجوية في العاصمة التركية أنقرة، وإن عملية النقل "تستمر لمدة شهر تقريباً". [TRT عربي]

لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل

قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إن بلاده تعتزم التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على خلفية "العدوان الإسرائيلي" الأخير، وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي مدان ومرفوض، وهناك اتصالات تجري لردع العدو". [TRTعربي]

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني أن الطائرة المسيّرة التي سقطت في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد، كانت تحمل مواد متفجرة تزن أكثر من خمسة كيلوغرامات. [TRTعربي]