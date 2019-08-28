سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 أغسطس/آب 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 28 أغسطس/آب 2019
الرئيس التركي ونظيره الروسي اجتمعا في موسكو وبحثا التطورات في سوريا / AA
28 أغسطس 2019

أهم الأحداث:

بوتين وأردوغان يتفقان على تفعيل لجنة صياغة الدستور السوري والتهدئة في إدلب، ولبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل.

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    اتفق الجانبان التركي والروسي الثلاثاء، على تفعيل لجنة صياغة الدستور السوري، التي قال الرئيس التركي إنها وصلت مرحلتها الأخيرة. من جانبه أشار الرئيس الروسي إلى اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي في أنقرة بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا، دون تحديد موعد زمني. [TRT عربي]

    في سياق آخر، قالت وزارة الدفاع التركية إن أجزاء البطارية الثانية من منظومة S-400 الدفاعية الروسية، بدأت في الوصول إلى قاعدة مرتد الجوية في العاصمة التركية أنقرة، وإن عملية النقل "تستمر لمدة شهر تقريباً". [TRT عربي]

      لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل

      قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إن بلاده تعتزم التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على خلفية "العدوان الإسرائيلي" الأخير، وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي مدان ومرفوض، وهناك اتصالات تجري لردع العدو". [TRTعربي]

      من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني أن الطائرة المسيّرة التي سقطت في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد، كانت تحمل مواد متفجرة تزن أكثر من خمسة كيلوغرامات. [TRTعربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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