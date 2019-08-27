سياسة
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وزير الدفاع الروسي يأمل في عودة الاستقرار إلى إدلب
عبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن أمله أن يستقر الوضع الآن وأن يعود كل شيء في إدلب إلى طبيعته، مؤكداً استمرار الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وزير الدفاع الروسي يأمل في عودة الاستقرار إلى إدلب
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو&nbsp;في تصريحات للصحفيين بالعاصمة موسكو / AA
27 أغسطس 2019

أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، عن أمله في أن يستقر الوضع بمحافظة إدلب السورية، ويعود كل شيء إلى طبيعته.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بالعاصمة موسكو، عقب اللقاء بين رئيس بلاده فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال شويغو "آمل أن يستقر الوضع الآن وأن يعود كل شيء هناك إلى وضعه الطبيعي"، مؤكداً استمرار الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف "يتم تنفيذ الاتفاقيات، ولكن هناك بعض الصعوبات"، مستذكراً تسيير تركيا دوريات في منطقة "خفض التصعيد" وروسيا خارجها.

وتابع شويغو "ومع ذلك، كان علينا ألا نبقى متفرجين على الهجمات القادمة من جنوب المنطقة، لذلك أبلغنا نظراءنا الأتراك بالخطوات التي اتخذناها وسنتخذها".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة المذكورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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