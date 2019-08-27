يعتزم لبنان التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على خلفية "العدوان الإسرائيلي" الأخير، وفق ما أعلنه وزير الإعلام جمال الجراح في مؤتمر صحفي الثلاثاء.

وقال الجراح إن "العدوان الإسرائيلي مدان ومرفوض، وهناك اتصالات تجري لردع العدو، والحكومة ستتقدم بشكوى لمجلس الأمن"، دون تفاصيل إضافية أو تحديد للأطراف التي يتم التواصل معها أو تقديم موعد محدد للشكوى.

‎وأضاف أن المجلس الأعلى للدفاع سيعقد، في وقت لاحق الثلاثاء، اجتماعاً لـ"البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان".

وفي بيان سابق الثلاثاء، أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "لبنان يعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية".

ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة، منذ الأحد الماضي، مع سقوط طائرتين مُسيّرتين في الضاحية الجنوبية فجر الأحد وانفجار إحداهما.

ودوّت، فجر الاثنين، 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسيا بقضاء زحلة في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وبينما لم تعلن أيّة جهة مسؤوليتها حتى اللحظة عن الحادثين، يتهم لبنان إسرائيل بالوقوف وراء الحادثتين من خلال تصريحات مسؤوليه.