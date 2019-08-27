سياسة
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أستانا وإدلب ولجنة صياغة الدستور .. أهم محاور لقاء أردوغان وبوتين
اتفق الجانبان التركي والروسي، الثلاثاء، على تفعيل لجنة صياغة الدستور السوري، التي قال الرئيس التركي إنها وصلت مرحلتها الأخيرة. من جانبه أشار الرئيس الروسي إلى اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي في أنقرة بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا، دون تحديد موعد زمني.
أستانا وإدلب ولجنة صياغة الدستور .. أهم محاور لقاء أردوغان وبوتين
أردوغان: الهجمات التي تستهدف المدنيين في إدلب تؤدي إلى تقوية الجماعات المتشددة / AA
27 أغسطس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إنه قد تم الوصول، بالتنسيق مع الجانب الروسي، إلى المرحلة الأخيرة لتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اتفقنا على تفعيل لجنة صياغة الدستور السوري".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الزعيمان في موسكو، عقب انتهاء لقاء جمعهما بحثا فيه المستجدات الإقليمية الحاصلة في المنطقة.

فيما يخص الشأن السوري، قال أردوغان "لا نقبل هجمات النظام السوري الجوية على المدنيين"، وأضاف أن "الهجوم الأخير على إدلب أدى إلى مقتل أكثر من 500 مدني سوري".

وأشار أردوغان إلى أن "الهجمات التي تستهدف المدنيين في إدلب تؤدي إلى تقوية الجماعات المتشددة"، مؤكداً "غايتنا وقف إسالة الدماء في إدلب وإعادة الاستقرار إلى المنطقة".

وبخصوص إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، قال أردوغان "تطرقنا في المباحثات مع بوتين إلى ملف المنطقة الآمنة شرقي نهر الفرات"، وأضاف "نريد من الولايات المتحدة الوفاء بوعودها بشأن المنطقة الآمنة".

من جهته، قال بوتين إن "تركيا تتحمل عبئاً كبيراً بسبب الموجات الكثيفة من اللاجئين السوريين"، وإن موسكو "تتفهم مخاوف تركيا بشأن المنطقة الآمنة بسبب العدد الكبير من اللاجئين على أراضيها".

وأضاف بوتين أن مسار أستانا هو "الأكثر فاعلية لحل الصراع في سوريا"، مشيراً إلى اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي في أنقرة بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا، دون تحديد موعد زمني لذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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