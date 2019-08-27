أرسلت مؤسسة الإفتاء في ولاية قيصري وسط تركيا 10 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من السوريين.

ونظمت مؤسسة الإفتاء بقيصري، حفل وداع للشاحنات التي تقل مساعدات إنسانية جُمعت في إطار حملة تنظمها رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركيان تحت شعار "فلتعش الإنسانية في حلب".

وحضر الحفل موظفو مؤسسة الإفتاء بقيصري وممثلون عن المنظمات المدنية ومسؤولون من وقف الديانة التركي.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال مفتي ولاية قيصري شاهين غوفن، إن المساعدات أرسلت إلى المحتاجين القاطنين في المناطق المحررة من الإرهابيين عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

وأوضح غوفن أنه تم حتى اليوم إرسال 508 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من السوريين في إطار حملة "فلتعش الإنسانية في حلب".

وشكر غوفن كافة المواطنين الذين ساهموا في جمع المساعدات الإنسانية، سائلاً الله أن يُديم نعمه عليهم.