سياسة
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تركيا ترسل 10 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا
نظمت مؤسسة الإفتاء بقيصري، حفل وداع للشاحنات التي تقل مساعدات إنسانية جُمعت في إطار حملة تنظمها رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركيان تحت شعار "فلتعش الإنسانية في حلب".
تركيا ترسل 10 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا
مؤسسة الإفتاء في ولاية قيصري ترسل 10 شاحنات إلى المحتاجين من السوريين / AA
27 أغسطس 2019

أرسلت مؤسسة الإفتاء في ولاية قيصري وسط تركيا 10 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من السوريين.

ونظمت مؤسسة الإفتاء بقيصري، حفل وداع للشاحنات التي تقل مساعدات إنسانية جُمعت في إطار حملة تنظمها رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركيان تحت شعار "فلتعش الإنسانية في حلب".

وحضر الحفل موظفو مؤسسة الإفتاء بقيصري وممثلون عن المنظمات المدنية ومسؤولون من وقف الديانة التركي.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال مفتي ولاية قيصري شاهين غوفن، إن المساعدات أرسلت إلى المحتاجين القاطنين في المناطق المحررة من الإرهابيين عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

وأوضح غوفن أنه تم حتى اليوم إرسال 508 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من السوريين في إطار حملة "فلتعش الإنسانية في حلب".

وشكر غوفن كافة المواطنين الذين ساهموا في جمع المساعدات الإنسانية، سائلاً الله أن يُديم نعمه عليهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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