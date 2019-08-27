انطلق في العاصمة الروسية موسكو، اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقبيل اللقاء، قال الرئيس أردوغان إنه سيبحث مع نظيره الروسي المستجدات الإقليمية الحاصلة في المنطقة.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هناك قضايا حساسة بين القضايا الإقليمية، سنتباحثها خلال اللقاء".

وأضاف أردوغان أنه اطلع على منتجات الصناعات الدفاعية الروسية خلال تجوله في معرض الطيران والفضاء الدولي (ماكس - 2019).

وتابع قائلاً "اطلعنا على منتجات الصناعات الدفاعية الروسية، وشاهدنا الطائرات المدنية والحربية والمروحيات، كما حضرنا عروضا للمقاتلات الروسية بكافة أصنافها وأنواعها".

وشكر أردوغان نظيره الروسي على دعوته له للمشاركة في افتتاح المعرض الذي يعتبر أحد أبرز الفاعليات بالعالم في مجال الطيران.

وفيما يخص تكنولوجيا الفضاء، قال أردوغان "الصناعات الفضائية الجارية في روسيا، تشير إلى مدى التقدم العلمي لهذا البلد في المجال الفضائي".