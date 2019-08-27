سياسة
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الجامعة العربية: حذف الخارجية الأمريكية اسم فلسطين إجراءٌ عدائيّ
اعتبرت الجامعة العربية، الثلاثاء، قرار وزارة الخارجية الأمريكية حذف اسم فلسطين من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط "إجراء عدائياً جديداً"، وقالت إنها "ستتصدى لهذه الإجراءات في المحافل الدولية كافة".
الجامعة العربية: حذف الخارجية الأمريكية اسم فلسطين إجراءٌ عدائيّ
قالت الجامعة العربية إن الإجراء يضاف إلى سلسلة طويلة من الإجراءات العدائية الأمريكية التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية / AA
27 أغسطس 2019

قالت الجامعة العربية، الثلاثاء، إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية حذف اسم فلسطين من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط "إجراءٌ عدائي جديد".

جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، رداً على حذف الخارجية الأمريكية اسم السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط على موقعها الإلكتروني، الأحد الماضي.

واعتبرت الجامعة العربية أن القرار الأمريكي "إجراء عدائي جديد يضاف إلى سلسلة طويلة من الإجراءات العدائية الأمريكية التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية"، وشددت على أنها "ستتصدى لهذه الإجراءات في المحافل الدولية كافة".

والأحد، قالت القناة العبرية السابعة، إن الخارجية الأمريكية حذفت اسم السلطة نهائياً من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط، وإنها أرسلت تعليمات إلى سفاراتها بالعالم للتقيد بأوامرها.

وعقب ساعات من القرار الأمريكي، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حذف الخارجية الأمريكية الإشارة للأراضي الفلسطينية وللسلطة من موقعها الإلكتروني "لا يلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة منذ عام 1967".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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