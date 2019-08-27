أعلن القضاء الإيراني الثلاثاء، معاقبة شخصين أحدهما يحمل الجنسية البريطانية، بالسجن 12 عاماً، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، إن "القضاء حكم على علي جوهري، وهو جاسوس صهيوني ومرتبط بجهاز الموساد الإسرائيلي، بالسجن 12 عاماً بتهمة التجسّس"، حسب ما نقلته وكالة أنباء فارس المحلية.

وأوضح إسماعيلي أن "جوهري قام باتصالات واسعة في مختلف البلدان، حتى إنه سعى للحصول على جنسية الكيان الصهيوني، ويعمل في مجال إنشاء الأنفاق والبناء".

ولفت إلى أنه تمت أيضاً إدانة أنوشه آشوري، التي تحمل جنسية بريطانية إلى جانب جنسيتها الإيرانية، وحُكم عليها بالسجن 12 عاماً بتهمة التجسس، وقال إنها "مرتبطة بجهاز الموساد الإسرائيلي، ونقلت الكثير من المعلومات من البلاد".

وأشار المتحدث أيضاً إلى أنه قبل شهر جرى البت في ملف الناشطة آرس أميري، وهي طالبة إيرانية مقيمة في بريطانيا، وحُكم عليها بالسجن 10 أعوام بتهمة التجسس، مضيفاً أنها تقضي الآن عقوبة السجن.