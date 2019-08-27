أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، بدء وصول أجزاء البطارية الثانية من منظومة S-400 الدفاعية الروسية، إلى قاعدة مرتد الجوية في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن "عملية وصول أجزاء البطارية الثانية من منظومة S-400 سوف تستمر لمدة شهر تقريباً".

وكانت الوزارة التركية أعلنت، نهاية يوليو/تموز الماضي، اكتمال عملية شحن معدات المجموعة الأولى من المنظومة الروسية، إلى قاعدة مرتد.

وكانت تركيا وقّعت عقد شراء منظومة S-400 من روسيا في 11 أبريل/نيسان 2017، وأعلنت مراراً تمسكها بالصفقة باعتبارها حقاً سيادياً، وذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة معارضتها للخطوة التركية وتهديدها بفرض عقوبات.

وتُعد منظومة S-400 روسية الصنع إحدى أبرز أنظمة الدفاع أرض-جو الحديثة، وتستخدم ضد الطائرات والأهداف الجوية ويمكنها إسقاطها أو تحييدها من مسافات بعيدة.

ودخلت هذه المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي S-300 التي جرى تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.

وقبل تركيا كانت الصين أول دولة تحصل عليها، فيما تهتم كل من الهند والسعودية وقطر وباكستان والجزائر ودول أخرى بشرائها قريباً.