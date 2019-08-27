سياسة
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الفلسطينيون يطالبون باسترداد جثامين تحتجزها إسرائيل‎
خرج عشرات الفلسطينيين الثلاثاء، في وقفة نُظمت في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، وطالبوا السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن جثامين القتلى الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل.
الفلسطينيون يطالبون باسترداد جثامين تحتجزها إسرائيل‎
سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز 304 جثامين، منهم 51 جثماناً منذ عام 2015 / AA
27 أغسطس 2019

طالب عشرات الفلسطينيين الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن جثامين القتلى الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل.

ورفع المشاركون في وقفة نُظمت في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، صور قتلى ولافتات تطالب بالإفراج عن الجثامين.

وقالت سلوى حماد، المتحدثة باسم "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة" إن "إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة قانونية باحتجاز جثامين الشهداء، لمعاقبة ذويهم، وحرمانهم من حقهم في دفن أبنائهم بالشكل اللائق".

وأضافت على هامش الوقفة "سنواصل فاعلياتنا حتى تحرير جثامين الشهداء كافة، والكشف عن مصير المفقودين"، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل "للضغط على إسرائيل للإفراج عن الجثامين"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وقالت حماد "من حق العائلات دفن أبنائهم بالشكل اللائق، إسرائيل تخفي الجثامين في مقابر الأرقام (مقابر مؤقتة)، وفي الثلاجات".

وأصدرت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" بياناً قالت فيه إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز 304 جثامين، منهم 51 جثماناً منذ عام 2015.

وينظم الفلسطينيون في 27 أغسطس/آب من كل عام فاعليات لإحياء "اليوم الوطني لاسترداد جثامين القتلى المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين"، الذي أقرته الحكومة الفلسطينية في عام 2008.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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