سياسة
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إسرائيل قلقة من محادثات أمريكية إيرانية محتملة
قال عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية إن "إسرائيل تشعر بقلق عميق إزاء احتمال إجراء محادثات نووية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران"، التي قد تخفف الضغط على النظام الإيراني، الأمر الذي ترفضه إسرائيل بشدة.
إسرائيل قلقة من محادثات أمريكية إيرانية محتملة
رأى نتنياهو انسحاب ترمب من الصفقة النووية الإيرانية بمثابة إنجاز بارز للسياسة الخارجية الإسرائيلية / Reuters
27 أغسطس 2019

نقلت القناة الإسرائيلية 13 عن ثلاثة وزراء في الحكومة الإسرائيلية، واثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في رسم السياسة الإسرائيلية إزاء إيران، قولهم إن "إسرائيل تشعر بقلق عميق إزاء احتمال إجراء محادثات نووية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضافت القناة الإسرائيلية، نقلاً عن المسؤولين الإسرائيليين دون أن تسميهم، أن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، ناقش عدّة مرات مؤخراً، احتمال استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران".

وقالت القناة "تشعر الحكومة الإسرائيلية بالقلق من احتمال عقد قمة بين ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني قريباً، والمسؤولون الإسرائيليون يخشون أن تكون العملية التالية مماثلة للمحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وبالتالي تخفيف الضغط عن النظام الإيراني".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن "حملة الضغط ضد إيران، هي نقطة التعاون الرئيسية بين حكومة نتنياهو وإدارة ترمب، وقد رأى نتنياهو انسحاب ترمب من الصفقة النووية الإيرانية بمثابة إنجاز بارز للسياسة الخارجية الإسرائيلية، وبالتالي فإن تخفيف حملة الضغط الأقصى من قِبل ترمب على إيران قد يخلق توتراً مع إسرائيل".

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي آخر، لم تكشف هويته، قوله "ليس لدينا مصلحة في إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن قدرتنا على التأثير على ترمب أو مواجهته في هذه القضية محدودة للغاية".

بدوره، قال مسؤول إسرائيلي كبير على صلة بالملف الإيراني "كنا محظوظين للغاية لأن الإيرانيين رفضوا حتى الآن جميع مقترحات ترمب لإجراء محادثات".

ورجّحت القناة الإسرائيلية أنه في حال عقد قمة بين ترمب وروحاني، فإن أحد الأماكن المحتملة هي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يشارك على الأرجح في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنها تأتي بعد 10 أيام فقط من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الثلاثاء، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا عقد محادثات "أمريكية إيرانية".

وتتخذ إسرائيل موقفاً عدائياً صارخاً تجاه طهران، وسبق أن أشادت في مايو/أيار 2018 بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب رسمياً من الاتفاق النووي الإيراني.

ووقعت إيران هذا الاتفاق بشأن برنامجها النووي في صيف 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا، قبل أن يعلن ترمب انسحاب بلاده منه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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