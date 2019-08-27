سياسة
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الرئيس التركي يتوجّه إلى روسيا على رأس وفد رفيع
توجه الرئيس التركي صباح الثلاثاء إلى روسيا في زيارة تستغرق يوماً واحداً, وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان يلتقي نظيره الروسي للتباحث بقضايا مختلفة من ضمنها الأوضاع في سوريا.
الرئيس التركي يتوجّه إلى روسيا على رأس وفد رفيع
الرئيس التركي يزور روسيا في زيارة تستغرق يوماً واحداً / AA
27 أغسطس 2019

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس وفد رفيع إلى روسيا الاتحادية في زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر الثلاثاء، أن أردوغان توجه إلى روسيا على رأس وفد ضم وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أقار ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق.

وأشار البيان إلى أن أردوغان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ويترأسان اجتماعاً على مستوى وفدي البلدين.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيتناول العلاقات التركية-الروسية بكل جوانبها، وتبادل الآراء حول بعض القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها سوريا.

ولفت البيان إلى أن أردوغان سيشارك في مراسم افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي (ماكس - 2019) الذي يعتبر أحد أبرز الفاعليات بالعالم في مجال الطيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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