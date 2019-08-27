توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس وفد رفيع إلى روسيا الاتحادية في زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر الثلاثاء، أن أردوغان توجه إلى روسيا على رأس وفد ضم وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أقار ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق.

وأشار البيان إلى أن أردوغان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ويترأسان اجتماعاً على مستوى وفدي البلدين.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيتناول العلاقات التركية-الروسية بكل جوانبها، وتبادل الآراء حول بعض القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها سوريا.

ولفت البيان إلى أن أردوغان سيشارك في مراسم افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي (ماكس - 2019) الذي يعتبر أحد أبرز الفاعليات بالعالم في مجال الطيران.