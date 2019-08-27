قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، إن الألاعيب القذرة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية قبيل كل استحقاق انتخابي، بدأت مجدداً.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، رداً على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، الذي قال إنه أمر بإعداد حزمة من الإجراءات لوقف الأنشطة التركية في القدس الشرقية.

وأكد جاوش أوغلو أن تركيا ستواصل مساعدة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

وقال "سنواصل مساعدة إخوتنا في عاصمة فلسطين القدس الشرقية المحتلة، ولن نتخلى عن الدفاع عن القضية الفلسطينية".

وتقوم تركيا بمساعدة الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية، عبر مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية وأنشطة اجتماعية وثقافية.

وبين الحين والآخر، تقوم وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشر أخبار مغلوطة عن الفاعليات التركية في القدس الشرقية، بهدف تشويه صورة تلك الأنشطة والتحريض ضدها.

يُذكر أن الساسة اليمينيين المتطرفين في إسرائيل، يهاجمون تركيا قبيل كل استحقاق انتخابي.

يشار إلى أن إسرائيل تشهد يوم 17 سبتمبر/أيلول المقبل، انتخابات عامة مبكرة.