سياسة
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روحاني: لا نيّة للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات
قال الرئيس الإيراني إن بلاده مستعدة دوماً للحوار، لكنه أشار إلى أن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يأتي قبل رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.
روحاني: لا نيّة للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات
روحاني: طهران لم ترغب مطلقاً في امتلاك أسلحة نووية / Reuters
27 أغسطس 2019

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء، إن طهران ليس لديها نية للحوار مع الولايات المتحدة إلا إذا رفعت كل العقوبات المفروضة عليها.

جاء ذلك بعدما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيجتمع بنظيره الإيراني لإنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطة طهران النووية.

وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "إن طهران لم ترغب مطلقاً في امتلاك أسلحة نووية" مضيفاً أن بلاده مستعدة دوماً للحوار.

وأضاف روحاني "لكن ينبغي لواشنطن أولاً أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة والظالمة المفروضة على إيران".

وقال الرئيس الإيراني "سنواصل تقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إذا لم تُضمَن مصالحنا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين، موافقته على لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، "في حال كانت الظروف مناسبة".

جاءت تصريحات ترمب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة بيارتيس الفرنسية.

وعبّر ماكرون عن أمله في انعقاد اجتماعات بين الجهات الأمريكية والإيرانية خلال الأسابيع القادمة، وبخاصة عقد قمة تجمع الرئيس الأمريكي مع نظيره الإيراني.

وذكر ماكرون أن الجانب الفرنسي يخوض محادثات للتحضير لعقد القمة، مضيفاً "هناك أمران مهمان بالنسبة لنا: إيران عليها ألا تملك أسلحة نووية أبداً، ويجب على هذا الوضع ألا يهدد الاستقرار في المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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