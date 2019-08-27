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أردوغان يؤكد أن القوات البرية التركية ستبدأ الدخول إلى منطقة شرق الفرات في وقت قريب، وترمب يبدي استعداده للقاء روحاني "إن كانت الظروف مناسبة"

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أردوغان: قواتنا البرية ستدخل منطقة شرق الفرات قريباً جداً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن القوات البرية التركية ستبدأ "الدخول إلى منطقة شرق الفرات في وقت قريب جداً"، محذّراً "نأمل ألا يلجأ أحد إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع سوريا من الإرهابيين". [TRT عربي]

في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن بلاده تعمل من أجل تسيير دوريات مشتركة بين الجنود الأتراك والأمريكيين، في ما يخص المنطقة الآمنة في سوريا، ولفت إلى أنّ الأيام القادمة ستشهد تحليق مروحيات تركية فوق المنطقة. [TRT عربي]

في سياق آخر، يستعد الرئيس التركي لتنفيذ زيارة عمل إلى روسيا الثلاثاء، لبحث قضايا عدة على رأسها الشأن السوري. من جهته قال الرئيس الروسي إنه يتفهم مخاوف أنقرة بشأن إدلب. [TRT عربي]

ترمب يبدي استعداده للقاء روحاني "إن كانت الظروف مناسبة"

شدد الرئيس الأمريكي على أهمية عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية أو الصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أنه موافق على لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، "في حال كانت الظروف مناسبة". [TRT عربي]

في سياق متصل، أكد البيان الختامي للنسخة 45 من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وجوب عدم امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة إحلال الاستقرار في المنطقة عبر السلام. [TRT عربي]