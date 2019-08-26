سياسة
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أردوغان يزور روسيا الثلاثاء وبوتين يقول إنه يتفهم مخاوف أنقرة بشأن إدلب
يستعد الرئيس التركي للقيام بزيارة عمل إلى روسيا الثلاثاء، لبحث قضايا عدة على رأسها الشأن السوري. من جهته، قال الرئيس الروسي إنه يتفهم مخاوف أنقرة بشأن إدلب.
أردوغان يزور روسيا الثلاثاء وبوتين يقول إنه يتفهم مخاوف أنقرة بشأن إدلب
أردوغان أبلغ بوتين بأن هجمات جيش النظام السوري المدعوم من روسيا في إدلب تهدد أمن تركيا القومي / AFP
26 أغسطس 2019

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا الاتحادية الثلاثاء، في زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي في الرئاسة التركية الاثنين، بأن الرئيس أردوغان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة، وأن الزعيمين سيرأسان اجتماع وفدي البلدين.

كما أشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان سيشارك في افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي (ماكس 2019).

ومن المنتظر أن تتناول زيارة الرئيس التركي إلى روسيا، العلاقات الثنائية بكل أوجهها، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بين الجانبين حيال قضايا إقليمية ودولية، على رأسها الشأن السوري.

وكانت الرئاسة التركية ذكرت أن أردوغان أبلغ بوتين الجمعة، أن هجمات جيش النظام السوري المدعوم من روسيا في شمال غرب سوريا تتسبب في أزمة إنسانية وتهدد أمن تركيا القومي.

في السياق ذاته، قال الكرملين الاثنين، إن بوتين يتفهم مخاوف نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لكنه يشعر بقلق مماثل بشأن هجمات المتشددين في محافظة إدلب السورية، التي ينبغي وضع حد لها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "بوتين قال مراراً وتكراراً إنه يتفهم مخاوف رفاقنا الأتراك، لكن في الوقت ذاته لا يزال الرئيس قلقاً من نشاط العناصر الإرهابية في إدلب، والذي ينبغي القضاء عليه وتدميره".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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