سياسة
2 دقيقة قراءة
طالبان: توقيع اتفاق مع واشنطن بات وشيكاً
قالت حركة طالبان الأفغانية الاثنين، إنها على وشك توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، فيما قال متحدث باسم الحركة إن "واشنطن وافقت على سحب قواتها من أفغانستان وحل القضية الأفغانية سلمياً".
طالبان: توقيع اتفاق مع واشنطن بات وشيكاً
طالبان تُجري محادثات سلام مع الولايات المتحدة في الدوحة منذ عام تقريباً  / Reuters
26 أغسطس 2019

أعلنت حركة طالبان الأفغانية الاثنين، أنها على وشك توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وتتواصل في العاصمة القطرية الدوحة الجولة التاسعة من المفاوضات بين الحركة والمبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زادة، برعاية قطرية.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان سهيل شاهين، إن الحركة "على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي في الدوحة مع الولايات المتحدة"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف شاهين أن "واشنطن وافقت على سحب قواتها من أفغانستان وحل القضية الأفغانية سلمياً"، وهو الشرط الذي كانت طالبان تضعه من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية.

ولم يكشف شاهين عن تفاصيل بشأن جدول زمني محدد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، كما لم يتسنَّ الحصول على تعقيب حول الموضوع من الولايات المتحدة.

ولدى سؤاله عما إن كانت طالبان ستجلس مع الحكومة الأفغانية بمجرد اكتمال محادثات السلام مع المسؤولين الأمريكيين، قال شاهين "بالطبع سنتحدث مع جميع الأطراف الأفغانية، ويشمل ذلك أيضاً الإدارة الأفغانية، لكنها ستكون طرفاً وليس بصفتها حكومة".

وأضاف "بالطبع، نريد حكومة إسلامية في أفغانستان يشارك فيها جميع الأفغان، من جميع الأعراق، من جميع مناحي الحياة، وجميع الفئات، لذا ستكون حكومة إسلامية قوية للغاية".

والخميس، استأنفت الجولة التاسعة من محادثات الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة، ضمن مساعي إيجاد حل سلمي للنزاع في أفغانستان.

وتجري طالبان محادثات سلام مع الولايات المتحدة منذ عام تقريباً، لكنها ترفض الاعتراف بالحكومة الأفغانية أو التفاوض معها، لكن طالبان قالت إنها ستدعو جميع الجماعات الأفغانية الأخرى إلى أن تصبح جزءاً من الحكومة بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us