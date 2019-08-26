سياسة
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أقار: نعمل على تسيير دوريات مشتركة مع الأمريكيين في سوريا
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده تعمل من أجل تسيير دوريات مشتركة بين الجنود الأتراك والأمريكيين، في ما يخص المنطقة الآمنة في سوريا، ولفت إلى أنّ الأيام القادمة ستشهد تحليق مروحيات تركية فوق المنطقة.
أقار: نعمل على تسيير دوريات مشتركة مع الأمريكيين في سوريا
أقار: للقوات المسلحة التركية خطة "ب" و"ج" في حال عدم تطبيق النقاط المتفق عليها مع الأمريكيين / AA
26 أغسطس 2019

أكَّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن بلاده تعمل من أجل تسيير دوريات مشتركة بين الجنود الأتراك والأمريكيّين، في ما يخصّ المنطقة الآمنة في سوريا.

وقال أقار في كلمة له الاثنين "نعمل من أجل تسيير دوريات مشتركة في أقرب وقت مع عناصر الجيش الأمريكيّ في سوريا".

ولفت إلى أنّ الأيام القادمة ستشهد تحليق مروحيات تركية فوق المنطقة الآمنة شمالي سوريا، ومن ثم دوريات مشتركة مع الجنود الأمريكيّين.

وأعرب وزير الدفاع التركي عن أمله في تطبيق النقاط المتفق عليها مع الأمريكيّين على الأرض، مبيناً أنّ لتركيا وللقوات المسلَّحة التركية خطة "ب" وخطة "ج"، في حال عدم تطبيق النقاط المتفق عليها.

كما أكَّد أقار الوتيرة العالية التي تسير بها القوات الأمنية التركية على المستويات كافة في مكافحة الإرهاب، سواء في العراق أو شمال سوريا، وشدّد على أنّ بلاده لن تسمح أبداً بإنشاء ممر إرهابي جنوب تركيا.

والسبت الماضي أعلن وزير الدفاع التركي شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتَّحدة في العمل بطاقة كاملة وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانياً لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الحالي، تَوصَّلَت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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