وزّعَت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) مساعدات عاجلة على النازحين السوريين الهاربين باتجاه الحدود التركية، جرَّاء قصف النِّظام السوري إدلب.

وأكَّد المسؤول الإعلامي للهيئة في سوريا سليم طوسون، في تصريح صحفي، أنهم بدؤوا تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في محافظة إدلب.

وأشار إلى تقديمهم الاحتياجات الضرورية للنازحين بالقرب من الحدود التركية، محذّراً من أنّ استمرار القصف سيؤدي إلى تزايد النازحين.

وتواصل قوات النِّظام السوري وداعميه شنّ هجماتها على إدلب ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، رغم الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد" في المنطقة المذكورة.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.