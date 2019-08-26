اتهم وزير الثقافة اليمني، مروان دماج الاثنين، دولة الإمارات باستغلال الأزمة التي تمر بها البلاد لتشكيل مليشيات محلية تؤمّن لها السيطرة على الموانئ والسواحل اليمنية.

ويتهم مسؤولون يمنيون الإمارات، إحدى دول التحالف العربي المساند للحكومة، بدعم ما يقولون إنها "محاولة انقلابية" تنفذها قوات المجلس الجنوبي الانتقالي الانفصالي في محافظات جنوبية، بخاصة عدن وأبين وشبوة.

وقال دماج فيتدوينةعبر فيسبوك، إن "القضية الجنوبية حقيقية، والتيار المطالب بالانفصال موجود قبل اشتعال الحرب التي فرضتها الحركة الحوثية".

وأضاف "لكن بناء حركة انفصالية وتسليحها وتمكينها من الجنوب وتقويض الشرعية، تصرُّف إماراتي مناقض لكل التزامتها القانونية والدولية، وكعضو في تحالف استعادة الشرعية".

ومنذ مارس/آذار 2015، ينفذ التحالف، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة قوات جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وقال وزير الثقافة اليمني "حتى لو كانت دولة الإمارات هي المسؤولة بالتمويل والتخطيط والرعاية والدعم لما حدث في عدن من انقلاب وعصيان مسلح على الدولة الشرعية، فإن مسؤولية ذلك تقع على كل دول التحالف".

وحمّلت الحكومة اليمنية، منتصف أغسطس/آب الجاري، كلّاً من المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات مسؤولية "الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

ودعت الحكومة، في بيان، الإمارات إلى وقف دعمها العسكري لـ"المجموعات المتمردة بشكل كامل وفوري".

وأبلغ مندوب اليمن في الأمم المتحدة الثلاثاء، مجلس الأمن، بأن ما تعرضت له عدن هو "تمرد مسلح" على الحكومة من جانب قوات "الحزام الأمني"، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، "وبدعم مالي ولوجستي وإعلامي من الإمارات".

وتعليقاً على مطالبات يمنية شعبية وشبه رسمية بإنهاء دور أبو ظبي في اليمن، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عبر تويتر الأحد، إن السعودية هي التي تقرر استمرار أبو ظبي ضمن قوات التحالف العربي من عدمه.