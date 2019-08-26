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وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن التحليق التركي-الأمريكي المشترك "نقطة تحول"، وحسن نصر الله يقول إن حزب الله سيحمي سماء لبنان وإن العدوان الإسرائيلي لن يمرّ دون ردّ.

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وزارة الدفاع الأمريكية: التحليق التركي الأمريكي المشترك "نقطة تحول"

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون روبرتسون الأحد، إن تنفيذ أول تحليق مروحي تركي-أمريكي في أجواء الشمال السوري، يعد "نقطة تحول" ناجم عن جهود مركز العمليات المشتركة لتنسيق جهود إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات شمالي سوريا. [TRT عربي]

وأضاف أن هذه الخطوة تُظهر مدى إيلاء واشنطن اهتماماً بمخاوف تركيا الأمنية على حدودها الجنوبية، وإحلال الأمن في شمال شرق سوريا، ومنع ظهور تنظيم داعش الإرهابي مجدداً في المنطقة. [TRT عربي]

نصر الله: سنحمي سماء لبنان والعدوان الإسرائيلي لن يمر دون رد

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن أول ردّ على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، سيكون مواجهة المُسيّرات الإسرائيلية في سماء لبنان والعمل على إسقاطها، جاء ذلك في خطاب ألقاه في مدينة البقاع اللبنانية الأحد. [TRT عربي].

وأكّد نصر الله أن القصف الذي استهدف مواقع للحزب في لبنان وسوريا هو أول خرق واضح وكبير لقواعد الاشتباك التي رُسمت في عام 2006، وقد يؤسس لـ"مسار خطير إذا سُكت عنه". [TRT عربي]

وكانت طائرة إسرائيلية مُسيَّرة قد سقطت فجر الأحد، وأخرى انفجرت في ضاحية بيروت الجنوبية، وفقاً لما صرح به مسؤول من حزب الله لقناة LBC اللبنانية في وقت سابق. [TRT عربي]